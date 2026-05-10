Pożar budynku wielorodzinnego w Ińsku

Pożar domu wielorodzinnego przy ulicy Szewskiej w Ińsku. Przed godziną 15:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o ogniu, który pojawił się na poddaszu budynku.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano dziewięć zastępów strażaków - mówi Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Przed naszym przybyciem z tego budynku mieszkanie opuściło 6 osób. Teraz tam trwa dogaszanie. Sytuacja na miejscu jest opanowana. Strażacy jeszcze jakieś elementy z tego poddasza wynoszą, żeby ocenić ewentualne straty - mówi Schacht.W pożarze nie ucierpiała żadna z ewakuowanych osób.