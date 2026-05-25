Na zachodniopomorskich plażach pojawią się dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego

Jak co roku, w nadmorskich miejscowościach, pojawią się dodatkowe, sezonowe zespoły ratownictwa medycznego.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zapowiada, że dyżury rozpoczną się 24 czerwca i potrwają do końca sierpnia.Jak podaje portal kamienskie.info, dodatkowe zespoły ratownictwa będą dyżurować w sześciu miejscach: w Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku, Pobierowie, Międzyzdrojach i Darłowie.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie prowadzi też nabór do pracy sezonowej dla ratowników.