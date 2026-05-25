Amfetamina i mefedron ukryte w lodówce

Narkotyki schowane w lodówce znaleźli szczecińscy policjanci. Wywiadowcy zabezpieczyli blisko 40 gramów amfetaminy i mefedron.

Funkcjonariusze trafili do jednego z mieszkań w Szczecinie po wcześniejszej pracy operacyjnej. Podczas interwencji 45-latek początkowo zachowywał się nerwowo, a po chwili sam przyznał, że substancje ukrył w lodówce.Policjanci znaleźli 18 woreczków z amfetaminą oraz dwa z mefedronem. Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie narkotyków.