Utrudnienia na S6

Zderzenie auta osobowego z barierami energochłonnymi spowalnia ruch na drodze ekspresowej S6.

Do kolizji doszło na 42 kilometrze pomiędzy węzłem Płoty a MOP Wyszogóra. Przejazd w kierunku Szczecina odbywa się jednym pasem.Uważajcie też na prace służb technicznych. Te odbywają się teraz na 63 kilometrze pomiędzy węzłem Kiełpino i Kołobrzeg Zachód.Zajęty jest pas awaryjny i wolny. Obowiązuje stopniowe ograniczenie prędkości do 90 km/h.