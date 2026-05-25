Po szczecińskich ulicach tymczasowo jeżdżą autobusy z Łodzi [ZDJĘCIA]

Są takie same, jak te jeżdżące w stolicy Pomorza Zachodniego, różnią się jednak żółto-czerwonym malowaniem. Mowa o trzech przegubowych Solarisach, które otrzymało Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie", w zamian za pojazdy wysłane do naprawy pod Warszawą.

- Rzadko jeżdżę autobusem. Jest żółty. - Pomalowany na warszawsko, a nie na szczecińsko. A to autobus z Łodzi. - Jeżeli chodzi o środek, mamy niektóre dużo lepsze autobusy - mówią mieszkańcy.- Tak jak w serwisie aut osobowych, tak tutaj również otrzymujemy autobusy zastępcze na czas dokonania naprawy. To jest związane z rotacją tych autobusów naprawianych. Poprzednie dwa autobusy, które były w naprawie, już wróciły, natomiast wysłaliśmy do naprawy kolejne - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie".Dwa pierwsze Solarisy pojawiły się w lutym, a trzeci przybył na początku maja. Wszystkie z nich pozostaną w mieście na czas bliżej nieokreślony.