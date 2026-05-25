Zachodniopomorskie organizacje pozarządowe z dofinansowaniem

Ćwierć miliona złotych od wojewody zachodniopomorskiego trafi do organizacji pozarządowych w regionie.

Pieniądze otrzyma osiem podmiotów, które na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym.Wśród nagrodzonych projektów najwięcej środków – po ponad 40 tysięcy złotych – trafi do Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”.Wsparcie uzyskały także dwie organizacje, które zajmują się dystrybucją żywności dla osób ubogich. Ponad 40 tys. zł trafi do Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia, a ponad 32 tys. zł do Banku Żywności w Nowych Bielicach.