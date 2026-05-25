Szczecińska młodzież pamięta o rotmistrzu Pileckim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Młodzi ze Szczecina uczcili 78. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.

- Chcemy uczcić 78. rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. - Jest on patronem naszej szkoły, z tego co mi wiadomo. Wielki bohater, widzimy go poprzez pryzmat jego działalności w Armii Krajowej, ucieczce z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, i udziału w Powstaniu Warszawskim - mówią uczniowie.

- Powinniśmy zapamiętać rotmistrza Pileckiego jako człowieka pełnego pasji, człowieka zasad i wartości - podkreśla Krzysztof Męciński, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.





Autorka edycji: Joanna Chajdas

Uroczystości odbyły się w Technikum Ekonomicznym przy ulicy Sowińskiego, w placówce której patronem jest jeden z największych polskich bohaterów.W uroczystościach udział wzięli też kombatanci i przedstawiciele lokalnych władz.