Szczecińska młodzież pamięta o rotmistrzu Pileckim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Młodzi ze Szczecina uczcili 78. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
Uroczystości odbyły się w Technikum Ekonomicznym przy ulicy Sowińskiego, w placówce której patronem jest jeden z największych polskich bohaterów.

- Chcemy uczcić 78. rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. - Jest on patronem naszej szkoły, z tego co mi wiadomo. Wielki bohater, widzimy go poprzez pryzmat jego działalności w Armii Krajowej, ucieczce z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, i udziału w Powstaniu Warszawskim - mówią uczniowie.

- Powinniśmy zapamiętać rotmistrza Pileckiego jako człowieka pełnego pasji, człowieka zasad i wartości - podkreśla Krzysztof Męciński, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystościach udział wzięli też kombatanci i przedstawiciele lokalnych władz.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

