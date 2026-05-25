2,5 kg narkotyków w samochodzie zatrzymanym do kontroli

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
2,5 kilograma narkotyków przejęte w Koszalinie. Kryminalni zatrzymali cztery osoby podczas kontroli auta przy ulicy Fałata.
W pojeździe znaleziono mefedron, marihuanę i inne substancje psychoaktywne.

Dwóch mężczyzn trafiło na trzy miesiące do aresztu, grozi im do 10 lat więzienia. 30-letnia kobieta usłyszała zarzut posiadania narkotyków i została zwolniona, a czwarty z zatrzymanych opuścił policyjny areszt.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

