Medycyna bez granic. Naukowcy z całej Europy przyjechali do Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Medycyna bez granic i Szczecin w centrum europejskiej dyskusji o zdrowiu. W mieście rozpoczął się właśnie kongres MultiCultiMed.
- Przez najbliższe trzy dni badacze, lekarze i pracownicy ochrony zdrowia z całej Europy będą rozmawiać o tym, jak skutecznie leczyć pacjentów w wielokulturowym świecie - powiedziała prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

- Będziemy tutaj dyskutować o badaniach naukowych, które są związane z tą wielokulturowością i z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami takimi jak migracja czy wykluczenia społeczne. Będziemy się też integrować - podkreśliła.

Eksperci zjechali do stolicy Pomorza Zachodniego w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

- Będziemy nie tylko rozmawiać, ale też zaprezentujemy podręcznik, który stworzyliśmy - dodała dr hab. n. zdr. Małgorzata Szkup, pomysłodawca projektu MultiCultiMed. - Jest to podręcznik przetłumaczony na 7 języków. Ten podręcznik nie jest jednak efektem końcowym i jedynym, ponieważ połączony jest z platformą internetową, pozwalającą na doskonalenie umiejętności wielokulturowych przez studentów - tłumaczyła.

Kongres zakończy się w środę.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
