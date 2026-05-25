Medycyna bez granic. Naukowcy z całej Europy przyjechali do Szczecina [ZDJĘCIA]

Medycyna bez granic i Szczecin w centrum europejskiej dyskusji o zdrowiu. W mieście rozpoczął się właśnie kongres MultiCultiMed.
- Przez najbliższe trzy dni badacze, lekarze i pracownicy ochrony zdrowia z całej Europy będą rozmawiać o tym, jak skutecznie leczyć pacjentów w wielokulturowym świecie - powiedziała prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.
- Będziemy tutaj dyskutować o badaniach naukowych, które są związane z tą wielokulturowością i z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami takimi jak migracja czy wykluczenia społeczne. Będziemy się też integrować - podkreśliła.
Eksperci zjechali do stolicy Pomorza Zachodniego w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.
- Będziemy nie tylko rozmawiać, ale też zaprezentujemy podręcznik, który stworzyliśmy - dodała dr hab. n. zdr. Małgorzata Szkup, pomysłodawca projektu MultiCultiMed. - Jest to podręcznik przetłumaczony na 7 języków. Ten podręcznik nie jest jednak efektem końcowym i jedynym, ponieważ połączony jest z platformą internetową, pozwalającą na doskonalenie umiejętności wielokulturowych przez studentów - tłumaczyła.
Kongres zakończy się w środę.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
