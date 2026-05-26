Szczecinianie sprzeciwiają się zwężeniu ul. Mickiewicza

79% mieszkańców sprzeciwia się zwężeniu ulicy Mickiewicza w Szczecinie. To wynik ankiety stworzonej przez Radę Osiedla Krzekowo - Bezrzecze.

Ponad 1700 osób wyraziło swoją opinię na temat budowy ścieżki rowerowej. Choć ulica Mickiewicza należy do osiedla Pogodno, to jest kluczowym punktem komunikacyjnym dla mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza - tłumaczy przewodnicząca rady osiedla Joanna Pieciukiewicz.- Ponieważ nasi mieszkańcy korzystają z tej ulicy, jest to ich centrum życia miasta, usługi przejeżdżają przez tę ulicę Mickiewicza, postanowiliśmy się ich zapytać i ja myślę, że już sam ten wynik ankiety da dużo do myślenia - podkreśla Pieciukiewicz.Projekt budowy ścieżki rowerowej na Mickiewicza wygrał w 2022 roku głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski. Mimo to powinny odbyć się konsultacje społeczne - dodaje przewodnicząca.- To nie jest taki temat jak budowa pomnika Jerzyny w Szczecinie, który nikomu nie przeszkadza. Najwyżej może się nie podobać, ale nie utrudnia nikomu życia. Tutaj jest tak, że albo niektórym ułatwia, albo utrudnia, więc takie sprawy chyba nie powinny być projektami SBO - mówi.Przypomnijmy, że za projektem zagłosowało ponad 1600 mieszkańców Szczecina. Projekt zwężenia ulicy Mickiewicza skrytykowała też Rada Osiedla Pogodno i szczecińska policja.