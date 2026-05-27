Zaczynają się Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Wystawą przypominającą zaangażowanie w Pomoc Ukrainie rozpoczną się dziś 29. Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie.
Prezentacja działań ukraińskiej mniejszości oraz uchodźców ukraińskich zaplanowana została do najbliższej soboty. Będzie spotkanie, spektakl i koncert. Początek dziś o 17-tej w Domu Ukraińskim szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce przy Mickiewicza 45.

Współautor zdjęć i główny wolontariusz Związku Ukraińców pomocy dla Ukrainy Jan Syrnyk mówi, że wystawa ma przypomnieć tamte chwile.

- Patrząc dzisiaj z perspektywy, to jest to chyba niewyobrażalna rzecz. Coś, co się zdarzyło, bo każdy miał jakieś inne powody do tego, żeby tutaj przyjść do nas. Niemniej jednak to była jedna wielka rodzina - mówi Syrnyk.

Autor zdjęć dodaje, że tamte obrazy zostaną z nim na zawsze.

- Przypominam sobie osoby, które tu przychodziły do nas, staruszek z pierzyną, dzieci, które niosły puszki z mlekiem, dzieci, które miały po 3-4 latka. Maluchy praktycznie niosły tą pomoc dla drugich maluchów. Więc są to rzeczy, których się nie zapomina - mówi Syrnyk.

W czwartek w ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie w Książnicy Pomorskiej zatytułowane „Pejzaż kulturalny Ukrainy z wojną w tle”. Gośćmi Andrzeja Wątorskiego - ukrainisty będą Myrosława Rudyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, do wybuchu wojny wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego oraz piosenkarka i autorka tekstów Lesja Szulc.

Początek o 18-tej w sali Herberta Książnicy Pomorskiej. Na wszystkie działania Dni Kultury Ukraińskiej jest wstęp wolny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
