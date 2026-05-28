Sprawa ataków psa w Puszczy Bukowej nie jest "zero-jedynkowa"

Puszcza Bukowa. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

W kwietniu i w maju tego roku media obiegły informacje o ataku psa w Puszczy Bukowej. W pierwszym przypadku pies rasy Kangal zaatakował Yorka, który spacerował ze swoją właścicielką.





Ten pies nadal jest u tego właściciela z racji tego, że wszelkie instytucje, do których zwróciliśmy się z prośbą o zabezpieczenie tego psa, odmówiły nam - mówi Paweł Pankau z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Natomiast, żeby w trybie administracyjnym odebrać takiego psa, robi to organ, czyli w tym przypadku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Musi mieć podstawy prawne z ustawy o ochronie zwierząt. Takich podstaw nie ma - informuje Pankau.



Osoba odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad tym psem usłyszała już zarzuty karne - dodaje policjant.



- Pan deklaruje pełną współpracę. Zadeklarował również podjęcie się próby zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. Tu oczywiście będą prowadzone dalsze czynności. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany również prokuraturze i ta prokuratura będzie decydowała co dalej - podkreśla.



Nie mamy poprawczaka dla takich zwierząt, ani dobrego miejsca, które sprawi, że społeczeństwo będzie bezpieczne - mówi Justyna Oleś-Bernacka z organizacji Stop Agresji Psów.



- Tu jest taka sytuacja zero-jedynkowa. Mam nadzieję, że to otworzy debatę do powstania nowej, osobnej ustawy dedykowanej psom stwarzającym zagrożenie na wzór ustawy niemieckiej - dodaje Oleś-Bernacka.



Drugi raz ten sam pies zerwał się z linki przypiętej do quada i zaatakował spacerującą kobietę, a potem zagryzł jej psa. Oba przypadki zakończyły się śmiercią mniejszego psa.