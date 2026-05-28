Podrobiona odzież wartości 4 mln zł w rękach funkcjonariuszy KAS [ZDJĘCIA]

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Ponad 8 000 sztuk wartych prawie 4 miliony złotych. Tyle podrobionej odzieży przejęli w tym roku funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.





- Podczas cyklicznych kontroli ujawnili oferowaną do sprzedaży odzież, czyli koszulki, dresy, bluzy itd. oraz galanterie: torebki, plecaki, paski, rękawiczki, okulary, oznaczone znakami towarowymi naruszającymi prawo własności przemysłowej - mówi Osiński.



Za handel podrobionymi rzeczami grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.



Edycja tekstu: Michał Król Jak mówi rzecznik Sebastian Osiński, sprawdzane są targowiska w naszym województwie.- Podczas cyklicznych kontroli ujawnili oferowaną do sprzedaży odzież, czyli koszulki, dresy, bluzy itd. oraz galanterie: torebki, plecaki, paski, rękawiczki, okulary, oznaczone znakami towarowymi naruszającymi prawo własności przemysłowej - mówi Osiński.Za handel podrobionymi rzeczami grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.