Przy Pałacu Młodzieży w Szczecinie ma powstać park kieszonkowy

Jest pomysł Wydziału Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta na przebudowę otoczenia szczecińskiego Pałacu Młodzieży Pomorskiego Centrum Edukacji.

Chodzi o stworzenie, na istniejącym placu, tzw. parku kieszonkowego - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.- Chodzi o przebudowę tego placu, zrealizowanie takiej przestrzeni rekreacyjnej, zadrzewionej, wypoczynkowej, ze sceną, czyli do organizacji różnego rodzaju takich wydarzeń plenerowych. Czekamy jakby tutaj na sformalizowanie tych kwestii związanych z dokumentacją, jak to wszystko będzie gotowe, no to wtedy będzie przygotowany przetarg już na realizację - podkreśla Zieliński,Pełna dokumentacja projektowa z tym związana powinna być gotowa pod koniec wakacji.