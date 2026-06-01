Polsko-niemiecki projekt. Skorzystają okolice Jeziora Szmaragdowego

Jezioro Szmaragdowe powstało w 1925 roku na skutek zalania ówczesnej kopalni kredy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Wspólna natura, kultura i turystyka" - to polsko-niemiecki projekt, do którego przystąpił samorząd województwa.

Zrealizowany zostanie przy współpracy z Parkiem Narodowym Unteres Odertal i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.



- Ten projekt będzie się skupiał na działalności w Puszczy Bukowej, w szczególności przy Jeziorze Szmaragdowym. Będziemy wprowadzać tam nową infrastrukturę turystyczną, żeby ten obszar był lepiej dostępny też dla osób z niepełnosprawnością - tłumaczy dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Igor Szakowski.



Szakowski dodaje, że pojawiły się już pierwsze pomysły na poprawę otoczenia Jeziora Szmaragdowego.



- Na pewno wejście tam, gdzie mamy łuk, będzie w pełni przebudowane, z lepszą dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodziców z dziećmi, dla rodziców z wózkami. Będziemy mieć miejsce odpoczynku po drugiej stronie jeziora, do którego można będzie dojść - dodał.



Prace przy przebudowie otoczenia jeziora mają się rozpocząć za kilka miesięcy, wszystko ma być gotowe pod koniec 2028 roku.



