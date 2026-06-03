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Licznik zliczający rowery przy Pl. Żołnierza Polskiego nie jest zepsuty, przechodzi remont

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pylon zliczający rowery przejeżdżające przez Plac Żołnierza Polskiego w Szczecinie będzie jak nowy. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozpoczął naprawę jego powłoki, która zniszczyła się przez ponad 10 lat użytkowania.
Licznik działa na zasadzie wykrywania przejeżdżających rowerów za pomocą czujników umieszczonych pod powierzchnią ścieżki rowerowej – wyjaśnia Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.

- Zliczanie przyjeżdżających rowerzystów odbywa się na drodze rowerowej o szerokości dwóch metrów, z rozróżnieniem kierunku jazdy. W momencie, kiedy rower znajduje się nad pętlą, następuje zliczenie - mówi Reszczyński.

Remont pylonu ma zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku. Koszt prac to około 6800 zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Licznik działa na zasadzie wykrywania przejeżdżających rowerów za pomocą czujników umieszczonych pod powierzchnią ścieżki rowerowej – wyjaśnia Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.

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