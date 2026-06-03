Licznik zliczający rowery przy Pl. Żołnierza Polskiego nie jest zepsuty, przechodzi remont

Pylon zliczający rowery przejeżdżające przez Plac Żołnierza Polskiego w Szczecinie będzie jak nowy. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozpoczął naprawę jego powłoki, która zniszczyła się przez ponad 10 lat użytkowania.
Licznik działa na zasadzie wykrywania przejeżdżających rowerów za pomocą czujników umieszczonych pod powierzchnią ścieżki rowerowej – wyjaśnia Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.
- Zliczanie przyjeżdżających rowerzystów odbywa się na drodze rowerowej o szerokości dwóch metrów, z rozróżnieniem kierunku jazdy. W momencie, kiedy rower znajduje się nad pętlą, następuje zliczenie - mówi Reszczyński.
Remont pylonu ma zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku. Koszt prac to około 6800 zł.
- Zliczanie przyjeżdżających rowerzystów odbywa się na drodze rowerowej o szerokości dwóch metrów, z rozróżnieniem kierunku jazdy. W momencie, kiedy rower znajduje się nad pętlą, następuje zliczenie - mówi Reszczyński.
Remont pylonu ma zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku. Koszt prac to około 6800 zł.
Edycja tekstu: Michał Król