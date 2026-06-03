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Samochodem na wakacje. Ekspert podpowiada, jak się przygotować [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Długi weekend i wakacje za pasem. Filip Grega - ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego - przypomina, jak się przygotować do podróży samochodem.
W jego ocenie, warto zadbać o wyposażenie auta. Oprócz obowiązkowej gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego, powinniśmy mieć pod ręką kamizelkę odblaskową oraz apteczkę.

- Ten obowiązek jeszcze nie wchodzi, natomiast oczywiście warto mieć zawsze apteczkę samochodową. To jest wydatek kilkudziesięciu złotych w zasadzie niemal w każdym sklepie, nawet w hipermarketach. To może się przydać, oby nigdy się nie przydało - mówi Grega.

Filip Grega przypomina także, że miejsce bagaży znajduje się w bagażniku. - Im mniej w kabinie pasażerskiej, tym lepiej. Wszędzie tylko, nie tam, gdzie mogłyby one w trakcie przykrej sytuacji podróżować w sposób niekontrolowany. Byle butelka półlitrowa, ona może mieć taką energię, jakby ważyła pół tony - dodaje Grega.

Ekspert zaleca również, aby przed podróżą sprawdzić ciśnienie w oponach i uzupełnić płyny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Filip Grega - ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego - przypomina, jak się przygotować do podróży samochodem. W jego ocenie, warto zadbać o wyposażenie auta. Oprócz obowiązkowej gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego, powinniśmy mieć pod ręką kamizelkę odblaskową oraz apteczkę.
Filip Grega przypomina także, że miejsce bagaży znajduje się w bagażniku.

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