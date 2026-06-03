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Symbol Niebuszewa może zniknąć

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Symbol szczecińskiego Niebuszewa może zniknąć. Chodzi o dobrze znany mieszkańcom napis „Niebko Terror”, który widnieje na wiadukcie kolejowym nad ulicą Warcisława.
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Malunek od lat jest charakterystycznym elementem krajobrazu osiedla - był zamalowywany, po czym pojawiał się znowu. Teraz - w związku z pracami remontowymi i czyszczeniem konstrukcji obiektu - napis może zostać usunięty.

- Jest od lat. Na Warcisława, na wiadukcie, najbardziej chyba widoczny. Tak, kultowy. Ze względu chyba na renomę tej dzielnicy z lat 80-tych, 90-tych, nie wiem jak wcześniej. Bo Niebuszewo kiedyś było ostre. - Fajnie jakby nie znikł. - Nie, może być zlikwidowany. - Zostawiamy.

- Remont wiaduktu kolejowego będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji, usunięciu luźnych elementów konstrukcji, oczyszczeniu tej konstrukcji, naprawie ubytków, uszczelnieniu rys, ogólnie można powiedzieć remontu tego wiaduktu - tłumaczy Marcin Haręza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Szczecin. - Szkoda, bo to jednak jest symbol, nie był trzeba.

Remont wiaduktu przy ul. Warcisława potrwa do końca sierpnia. Od soboty 13 czerwca będzie obowiązywał pod nim ruch wahadłowy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Malunek od lat jest charakterystycznym elementem krajobrazu osiedla - był zamalowywany, po czym pojawiał się znowu. Teraz - w związku z pracami remontowymi i czyszczeniem konstrukcji obiektu - napis może zostać usunięty.

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