Symbol Niebuszewa może zniknąć

Symbol szczecińskiego Niebuszewa może zniknąć. Chodzi o dobrze znany mieszkańcom napis „Niebko Terror”, który widnieje na wiadukcie kolejowym nad ulicą Warcisława.
- Jest od lat. Na Warcisława, na wiadukcie, najbardziej chyba widoczny. Tak, kultowy. Ze względu chyba na renomę tej dzielnicy z lat 80-tych, 90-tych, nie wiem jak wcześniej. Bo Niebuszewo kiedyś było ostre. - Fajnie jakby nie znikł. - Nie, może być zlikwidowany. - Zostawiamy.
- Remont wiaduktu kolejowego będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji, usunięciu luźnych elementów konstrukcji, oczyszczeniu tej konstrukcji, naprawie ubytków, uszczelnieniu rys, ogólnie można powiedzieć remontu tego wiaduktu - tłumaczy Marcin Haręza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Szczecin. - Szkoda, bo to jednak jest symbol, nie był trzeba.
Remont wiaduktu przy ul. Warcisława potrwa do końca sierpnia. Od soboty 13 czerwca będzie obowiązywał pod nim ruch wahadłowy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski