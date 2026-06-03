Może uratować życie. Kolejne takie urządzenie w gminie Kołbaskowo

Dziewiąty defibrylator AED w gminie Kołbaskowo. Został zainstalowany w Moczyłach, na budynku miejscowej świetlicy.

- Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli jak najszybszy dostęp do sprzętu ratującego życie. Każde kolejne urządzenie zwiększa bezpieczeństwo w naszej gminie i daje większą szansę na skuteczną pomoc w sytuacji zagrożenia życia - przekazał Mateusz Iżakowski, rzecznik gminy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Urządzenia znajdują się już między innymi w Będargowie, Przecławiu i Kołbaskowie. W tym roku baza ratująca życie powiększy się jeszcze o pięć defibrylatorów. Te nowoczesne urządzenia są kluczowe w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Ich obsługa jest w pełni bezpieczna i intuicyjna.