Zaostrzenie przepisów dotyczących punktów karnych. Ekspert komentuje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To zmiany w dobrym kierunku. Tak Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, ocenia zaostrzenie przepisów dotyczących punktów karnych.

Według nowych zasad, surowiej karane będzie między innymi przekraczanie prędkości czy jazda na jednym kole. W ocenie Filipa Gregi, chodzi głównie o sytuacje, gdy łamiemy prawo w pełni świadomie.



- Przede wszystkim wszelkie nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. To również prędkość powyżej 30 km na godzinę. Korzystanie, poprzez trzymanie w ręku, telefonu. Za to mamy aż 12 punktów karnych, nie do zbicia - mówi Grega.



Zdaniem Filipa Gregi, nowe przepisy wydają się być dość sprawiedliwe.



- Nie eskalujemy wysokości mandatów, bo te nie są sprawiedliwe. A w przypadku punktów, dla każdego jest porówno, bez względu na zasobność portfela, każdy dostaje karę tej samej wartości jakościowej - podkreśla Grega.



Po zebraniu 24 punktów karnych konieczne będzie ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy. Jego niezdanie poskutkuje cofnięciem uprawnień do prowadzenia pojazdu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski