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Zaostrzenie przepisów dotyczących punktów karnych. Ekspert komentuje

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To zmiany w dobrym kierunku. Tak Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, ocenia zaostrzenie przepisów dotyczących punktów karnych.
Według nowych zasad, surowiej karane będzie między innymi przekraczanie prędkości czy jazda na jednym kole. W ocenie Filipa Gregi, chodzi głównie o sytuacje, gdy łamiemy prawo w pełni świadomie.

- Przede wszystkim wszelkie nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. To również prędkość powyżej 30 km na godzinę. Korzystanie, poprzez trzymanie w ręku, telefonu. Za to mamy aż 12 punktów karnych, nie do zbicia - mówi Grega.

Zdaniem Filipa Gregi, nowe przepisy wydają się być dość sprawiedliwe.

- Nie eskalujemy wysokości mandatów, bo te nie są sprawiedliwe. A w przypadku punktów, dla każdego jest porówno, bez względu na zasobność portfela, każdy dostaje karę tej samej wartości jakościowej - podkreśla Grega.

Po zebraniu 24 punktów karnych konieczne będzie ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy. Jego niezdanie poskutkuje cofnięciem uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Według nowych zasad, surowiej karane będzie między innymi przekraczanie prędkości czy jazda na jednym kole. W ocenie Filipa Gregi, chodzi głównie o sytuacje, gdy łamiemy prawo w pełni świadomie.
Zdaniem Filipa Gregi, nowe przepisy wydają się być dość sprawiedliwe.
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

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