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Polacy masowo przesiadają się na dwa kółka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w tym roku liczba rejestracji nowych jednośladów wzrosła o 37 proc.
Sezon w pełni, a co zrobić, żeby motocyklowa miłość nie skończyła się bolesnym spotkaniem z asfaltem?

- Podstawowe zasady bezpieczeństwa: po pierwsze, nikomu chyba do końca nie ufać. - Coraz więcej kobiet jeździ, czuję się pewniej w tym. Zdarza się, że kierowcy nas nie widzą. Przede wszystkim trzeba dostosować prędkość do jazdy. - Ja faktycznie dostrzegam coraz więcej tych motocykli. - Motocykl charakteryzuje się tym, że ludzie lubią szybko nimi jeździć i są niestety niebezpieczne, ale trzeba jeździć jednak z głową.

- Ci kierujący motocyklami powinni pamiętać o tym, żeby uważać na to, co dzieje się na drodze. Dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, do tej śliskiej czy nierównej nawierzchni, która może się pojawiać - mówi starszy sierżant Nikola Podzińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policjanci apelują do motocyklistów, aby stosowali zasadę ograniczonego zaufania do innych kierowców, inwestowali w certyfikowaną odzież ochronną i stale doszkalali technikę jazdy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

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Jeżdżący motocyklami, powinni przede wszystkim wyregulować tłumiki.

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