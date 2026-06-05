Wirtualne wsparcie dla prawdziwych pisarzy powstało w Szczecinie

Szczeciński programista napisał specjalną aplikację, która wspiera autorów książek.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Program wychwytuje literówki, sprawdza poprawność szyków zdań, gramatykę, ale potrafi również wytknąć ewentualnie nieścisłości fabularne.Z programu Vellam regularnie korzysta już 300 pisarzy z całej Polski. Jest on w stanie również wyłapać na przykład niekonsekwentne zachowania czy wygląd postaci. Aplikacja jednak wspomaga i podpowiada, a nie wyręcza autorów - wyjaśnia Aleksander Kamiński.- Pisząc książkę, można zapomnieć na przykład, że postać straciła dwa palce. Wracając do tego po x czasu, postać ma znowu 10. To jest niespójność, którą program jest w stanie wyłapać. To jest narzędzie, które analizuje to, co piszesz. Jest w stanie przewidzieć minimalnie na ten moment zapotrzebowania rynku.Podstawowa wersja aplikacji jest darmowa. Aleksander Kamiński zapowiada dalszy rozwój programu.