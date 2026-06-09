Widok z okien na budowę zamiast na zielone ogrody

Zdjęcie poglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto planuje sprzedać teren zielony przy ulicy Monte Cassino w Szczecinie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkalne.





Hospicjum nie przewiduje miejsc leżących - odpowiada z kolei radny KO, przewodniczący miejskiej Komisji Budownictwa Andrzej Radziwinowicz.



- Przewiduje przede wszystkim gabinety lekarskie, wsparcie psychologiczne dla rodzin, ale również dla ciężko chorych, jak też przede wszystkim pomieszczenia biurowe czy sale konferencyjne. W momencie opracowywania planu przestrzennego również część terenu została przekazana fundacji - podkreśla Radziwinowicz.



Radny dodaje, że sąd administracyjny odrzucił wcześniejszą skargę mieszkańców, którzy próbowali zaskarżyć plan przestrzenny. Jak zaznacza jednak Radosław Adamski, kolejna wspólnota niedawno złożyła pismo do sądu.



- Wnosiła je wspólnota z Królowej Korony Polskiej, która w mniemaniu sądu była oddalona zbyt daleko od terenu budowy. Teraz wniosła kolejna wspólnota sprawę do sądu, z Monte Cassino - dodaje Adamski.



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Edycja tekstu: Michał Tesarski Sąsiaduje on z powstającym tam Wspólnym Domem Hospicyjnym. Radosław Adamski z ruchu Wspólnie dla Szczecina zaznacza, że śmiertelnie chorzy pacjenci powinni mieć widok na ogrody, a nie na budowę, a następnie blokowisko.Hospicjum nie przewiduje miejsc leżących - odpowiada z kolei radny KO, przewodniczący miejskiej Komisji Budownictwa Andrzej Radziwinowicz.- Przewiduje przede wszystkim gabinety lekarskie, wsparcie psychologiczne dla rodzin, ale również dla ciężko chorych, jak też przede wszystkim pomieszczenia biurowe czy sale konferencyjne. W momencie opracowywania planu przestrzennego również część terenu została przekazana fundacji - podkreśla Radziwinowicz.Radny dodaje, że sąd administracyjny odrzucił wcześniejszą skargę mieszkańców, którzy próbowali zaskarżyć plan przestrzenny. Jak zaznacza jednak Radosław Adamski, kolejna wspólnota niedawno złożyła pismo do sądu.- Wnosiła je wspólnota z Królowej Korony Polskiej, która w mniemaniu sądu była oddalona zbyt daleko od terenu budowy. Teraz wniosła kolejna wspólnota sprawę do sądu, z Monte Cassino - dodaje Adamski.Całej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Podcasty. Do tematu będziemy wracać.