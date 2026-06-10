Festyn przy szpitalu. Można się bezpłatnie zbadać

Bezpłatne badania profilaktyczne, prelekcje szpitalnych specjalistów i warsztaty pierwszej pomocy oraz zdrowy poczęstunek. Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie organizuje festyn dla mieszkańców.
Medyczne miasteczko wyrośnie na terenie szpitala, na parkingu przed budynkiem „K”. Organizatorzy przygotowali dla uczestników „Paszport Pacjenta”, który każdy odwiedzający otrzyma przy wejściu. Będzie w nim miejsce na cztery pieczątki, które uczestnicy będą mogli zebrać, odwiedzając rozstawione namioty z ofertą profilaktyczną. Po skompletowaniu wszystkich pacjenci odbiorą w punkcie informacyjnym drobne upominki.
Będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i kwasu moczowego, wykonać analizę składu ciała, spirometrię, USG tarczycy oraz wziąć udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy. Na badania nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Festyn potrwa od 10 do 14.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i kwasu moczowego, wykonać analizę składu ciała, spirometrię, USG tarczycy oraz wziąć udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy. Na badania nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Festyn potrwa od 10 do 14.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski