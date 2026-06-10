Festyn przy szpitalu. Można się bezpłatnie zbadać

Medyczne miasteczko wyrośnie na terenie szpitala, na parkingu przed budynkiem „K”. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bezpłatne badania profilaktyczne, prelekcje szpitalnych specjalistów i warsztaty pierwszej pomocy oraz zdrowy poczęstunek. Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie organizuje festyn dla mieszkańców.