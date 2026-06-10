Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Festyn przy szpitalu. Można się bezpłatnie zbadać

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Medyczne miasteczko wyrośnie na terenie szpitala, na parkingu przed budynkiem „K”. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Medyczne miasteczko wyrośnie na terenie szpitala, na parkingu przed budynkiem „K”. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Bezpłatne badania profilaktyczne, prelekcje szpitalnych specjalistów i warsztaty pierwszej pomocy oraz zdrowy poczęstunek. Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie organizuje festyn dla mieszkańców.
Medyczne miasteczko wyrośnie na terenie szpitala, na parkingu przed budynkiem „K”. Organizatorzy przygotowali dla uczestników „Paszport Pacjenta”, który każdy odwiedzający otrzyma przy wejściu. Będzie w nim miejsce na cztery pieczątki, które uczestnicy będą mogli zebrać, odwiedzając rozstawione namioty z ofertą profilaktyczną. Po skompletowaniu wszystkich pacjenci odbiorą w punkcie informacyjnym drobne upominki.

Będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i kwasu moczowego, wykonać analizę składu ciała, spirometrię, USG tarczycy oraz wziąć udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy. Na badania nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Festyn potrwa od 10 do 14.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4451 razy)
  2. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2417 razy)
  3. Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie
    (od 05 czerwca oglądane 1998 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 1940 razy)
  5. Kłopoty z komunikacją miejską w Szczecinie
    (od 04 czerwca oglądane 1784 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany organizacji ruchu na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]
Otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Nowakowski
Sławomir Nitras

Najnowsze podcasty