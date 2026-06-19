Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ostatnie pożegnanie Ryszarda Słowickiego [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Przyjaciele i znajomi pożegnali w piątek na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie Ryszarda Słowickiego - poetę, kompozytora, pieśniarza, instrumentalistę, dramaturga i rysownika.
Przez lata współpracował z wieloma twórcami, realizował spektakle i programy muzyczne m.in. dla Teatru Kana i Radia Szczecin.

Choć Rysia nie ma z nami to część jego twórczości pozostaje - przyznaje klarnecista grający ze Słowickim w "Cafe Jazz Trio" Krzysztof Marek: - Teraz jego, nazwijmy to nieobecność, nie będzie taką zupełną nieobecnością, bo są ludzie, z którymi współtworzył różne projekty. Oprócz tego, one gdzieś będą grane, będą się powtarzały, i wciąż istnieją zapisy tych projektów.

Choć Ryszard nie ukończył żadnej szkoły muzycznej był multiinstrumentalistą, jak wspomina muzyk Przemysław Igiel: - Dzięki temu potrafił do muzyki i w ogóle sztuki podejść w sposób nieszablonowy, w taki bardzo własny. To była bardzo duża wartość u niego. Wydaje mi się, że dzięki temu w ogóle miały szansę powstać te wszystkie jego twórcze niezwykłe pomysły.

Ryszard Słowicki miał 65 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Ostatnie pożegnanie Ryszarda Słowickiego cz 1 I(foty www)
Ostatnie pożegnanie Ryszarda Słowickiego cz 2

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od dzisiaj oglądane 4159 razy)
  2. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2384 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od wczoraj oglądane 2323 razy)
  4. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2242 razy)
  5. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od przedwczoraj oglądane 2091 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz

Najnowsze podcasty