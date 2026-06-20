Upały niebezpieczne dla zwierząt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed nami wyjątkowo gorący weekend. Upały będą dawać się we znaki nie tylko ludziom, ale również czworonogom.

- Gdy słupki rtęci przekraczają 30 stopni psy i koty potrzebują szczególnej opieki - przypomina dr hab. Michał Skibniewski, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Powinniśmy uważnie obserwować swojego podopiecznego i przede wszystkim nie zmuszać go do ruchu. Jeżeli on tego nie chce, bo zdarzają się takie przypadki, że po intensywnych spacerach w pewnym nasłonecznieniu te zwierzęta dostają objawów szoku termicznego. Są po prostu przegrzane.



Eksperci tłumaczą, że wraz z wiekiem u zwierząt słabnie naturalna zdolność termoregulacji, a serce i układ krążenia pracują wolniej. Czworonożni seniorzy znacznie szybciej ulegają odwodnieniu i są bardziej podatni na udary cieplne.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski