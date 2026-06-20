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Zderzenie na S3. Kilometry korka

Region Tomasz Domański

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.
Godzina 13:45
Zakończyły się powypadkowe utrudnienia na S3 w kierunku północnym. Do kraksy dwóch aut doszło na wysokości Rurki. Zmotoryzowani skarżyli się na gigantyczny korek. Teraz ruch wraca już do normy.

Nie poprawia się natomiast sytuacja na drodze do Szczecina. Płynną jazdę spowalnia kolizja chwilę przed węzłem Gryfino. Aby uniknąć stania w zatorze, warto rozważyć zjazd już na węźle Pyrzyce.

Godzina 13:00
- Gigantyczny korek na trasie nad morze przed Goleniowem na S3. Ostrzeżcie kierowców - informuje nasz słuchacz.

Płynną jazdę utrudnia wypadek pomiędzy węzłami Kliniska Wielkie - Goleniów Południe. Na 78. kilometrze, na wysokości Rurki, zderzyły się dwa auta. Z ruchu wyłączony jest jeden pas. Spowolnienia w tym miejscu mogą potrwać do godziny 14.

Na kłopoty natkniecie się też w drodze do Szczecina. Zator niedługo przed węzłem Gryfino. By go ominąć, warto zjechać już na węźle Pyrzyce.

Godzina 12:00
Zderzenie kilku aut komplikuje płynną jazdę w kierunku Świnoujścia. Jak informują nas kierowcy, do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Rurka.

Korek ma już kilka kilometrów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Gigantyczny korek na trasie nad morze - informuje nasz słuchacz.

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