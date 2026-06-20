Spacery z psami, wykłady. Schronisko dla zwierząt zaprasza

Spacery z psami, zwiedzanie obiektu, spotkania z ekspertami oraz wykłady o adopcji i odpowiedzialnej opiece nad czworonogami. Szczecińskie schronisko przy ulicy Zwierzęcy Zakątek 1 otworzyło swoje podwoje.
Będzie można je odwiedzić do godziny 16.
W programie przewidziano też możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych miejsc.
Wydarzeniu towarzyszy sprzedaż napojów. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W programie przewidziano też możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych miejsc.
Wydarzeniu towarzyszy sprzedaż napojów. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski