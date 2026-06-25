Organizator rolniczych blokad o żywności z Ukrainy i Mercosur

To protest w interesie wszystkich Polaków. Jeden z organizatorów rolniczych blokad dróg wyjaśnia powody akcji. Paweł Toporek w "Rozmowach pod krawatem" tłumaczy, że rolnicy chcą przeciwdziałać sprowadzaniu żywności, która może szkodzić konsumentom.
- Produkujemy naprawdę na wyśrubowanych normach. To jest niesamowita hipokryzja. Tam są substancje, które u nas już są dawno zakazane, wycofane, bo są rakotwórcze, czyli to jest po prostu trucizna - dodaje Toporek.
W poniedziałek rolnicy blokowali drogę S3 między węzłami Klucz i Pyrzyce. Akcja miała trwać tydzień, jednak po decyzji burmistrza Gryfina została rozwiązana jeszcze tego samego dnia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski