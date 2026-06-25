Organizator rolniczych blokad o żywności z Ukrainy i Mercosur

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To protest w interesie wszystkich Polaków. Jeden z organizatorów rolniczych blokad dróg wyjaśnia powody akcji. Paweł Toporek w "Rozmowach pod krawatem" tłumaczy, że rolnicy chcą przeciwdziałać sprowadzaniu żywności, która może szkodzić konsumentom.