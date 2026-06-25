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Organizator rolniczych blokad o żywności z Ukrainy i Mercosur

Region Jarosław Gowin

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
To protest w interesie wszystkich Polaków. Jeden z organizatorów rolniczych blokad dróg wyjaśnia powody akcji. Paweł Toporek w "Rozmowach pod krawatem" tłumaczy, że rolnicy chcą przeciwdziałać sprowadzaniu żywności, która może szkodzić konsumentom.
Paweł Toporek

Paweł Toporek

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Chodzi o produkty z Ukrainy i sprowadzane w ramach umowy Mercosur. - Nikt nie ma nad nimi kotroli - mówi w "Rozmowach pod krawatem" Toporek.

- Produkujemy naprawdę na wyśrubowanych normach. To jest niesamowita hipokryzja. Tam są substancje, które u nas już są dawno zakazane, wycofane, bo są rakotwórcze, czyli to jest po prostu trucizna - dodaje Toporek.

W poniedziałek rolnicy blokowali drogę S3 między węzłami Klucz i Pyrzyce. Akcja miała trwać tydzień, jednak po decyzji burmistrza Gryfina została rozwiązana jeszcze tego samego dnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nikt nie ma nad nimi kotroli - mówił Toporek.

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