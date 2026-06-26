"Udowadniamy każdego dnia, że największą siłą dywizji są ludzie" [ZDJĘCIA]

12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana obchodziła swoje święto.

Edycja tekstu: Michał Król

Pod Pomnikiem Czynu Polaków odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy, przedstawicieli władz oraz mieszkańców Szczecina.- Pokój buduje się siłą, wytrwałością i gotowością do działania. Dziękuję wam za to, że potraficie budować siłę Rzeczypospolitej - mówił Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.- Tworzycie tą ważną część związaną z bezpieczeństwem nie tylko naszego miasta i regionu, ale także naszego państwa. Jesteśmy dumni z waszej działalności, z waszej pracy - mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.- Udowadniamy każdego dnia, że największą siłą dywizji są ludzie. Gdyby nie ci, którzy nas wspierają. Bez ich zrozumienia nie byłoby nas w tym miejscu - mówił generał dywizji Michał Rode, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej.Po oficjalnej części uroczystości najbardziej zasłużeni żołnierze odebrali wyróżnienia i odznaczenia, a na Jasnych Błoniach odbył się piknik wojskowy.