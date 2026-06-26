Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Udowadniamy każdego dnia, że największą siłą dywizji są ludzie" [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana obchodziła swoje święto.
Pod Pomnikiem Czynu Polaków odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy, przedstawicieli władz oraz mieszkańców Szczecina.

- Pokój buduje się siłą, wytrwałością i gotowością do działania. Dziękuję wam za to, że potraficie budować siłę Rzeczypospolitej - mówił Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

- Tworzycie tą ważną część związaną z bezpieczeństwem nie tylko naszego miasta i regionu, ale także naszego państwa. Jesteśmy dumni z waszej działalności, z waszej pracy - mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- Udowadniamy każdego dnia, że największą siłą dywizji są ludzie. Gdyby nie ci, którzy nas wspierają. Bez ich zrozumienia nie byłoby nas w tym miejscu - mówił generał dywizji Michał Rode, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Po oficjalnej części uroczystości najbardziej zasłużeni żołnierze odebrali wyróżnienia i odznaczenia, a na Jasnych Błoniach odbył się piknik wojskowy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka (TiM)

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7971 razy)
  2. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4238 razy)
  3. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3532 razy)
  4. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od przedwczoraj oglądane 3325 razy)
  5. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3242 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski
Rozpoczął się sezon na jagodzianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Którędy nad morze?" debata o "morskości" Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Którędy nad morze?" debata o "morskości" Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Którędy nad morze?" debata o "morskości" Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty