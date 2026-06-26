W Puszczy Wkrzańskiej powstanie strefa do relaksu i zabawy [WIZUALIZACJE]

W pobliżu Wysokiego Stawu powstanie strefa rekreacyjno-zabawowa.

Edycja tekstu: Michał Król

W Puszczy Wkrzańskiej ustawione zostaną wiaty piknikowe, stoły z ławami, ławki i leżaki. Obok zbudowany będzie niewielki plac zabaw z drewnianymi urządzeniami i boisko piaskowe. Dodatkowo zamontowane będą ograniczniki uniemożliwiające wjazd pojazdów na polanę.Na czas budowy wygrodzono strefy ochrony roślin: kocanki piaskowej i murawy napiaskowej. W planach jest też zasadzenie łąki kwietnej, wrzosowiska, nowych trawników i krzewów.Koszt prac wynosi około 530 tysięcy złotych, mają zostać zakończone w październiku.