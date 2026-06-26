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W Puszczy Wkrzańskiej powstanie strefa do relaksu i zabawy [WIZUALIZACJE]

Region Katarzyna Filipowiak

Wizualizacja. Mat. Urząd Miasta Szczecin
Wizualizacja. Mat. Urząd Miasta Szczecin
Wizualizacja. Mat. Urząd Miasta Szczecin
Wizualizacja. Mat. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
W pobliżu Wysokiego Stawu powstanie strefa rekreacyjno-zabawowa.
W Puszczy Wkrzańskiej ustawione zostaną wiaty piknikowe, stoły z ławami, ławki i leżaki. Obok zbudowany będzie niewielki plac zabaw z drewnianymi urządzeniami i boisko piaskowe. Dodatkowo zamontowane będą ograniczniki uniemożliwiające wjazd pojazdów na polanę.

Na czas budowy wygrodzono strefy ochrony roślin: kocanki piaskowej i murawy napiaskowej. W planach jest też zasadzenie łąki kwietnej, wrzosowiska, nowych trawników i krzewów.

Koszt prac wynosi około 530 tysięcy złotych, mają zostać zakończone w październiku.

Edycja tekstu: Michał Król

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