Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Ratownicy mają od rana dużo interwencji, przeważają te medyczne"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują ratownicy WOPR, czuwający na plaży w Międzyzdrojach.
Upalny weekend przyciągnął nad morze tłumy. "Ratownicy mają od rana dużo interwencji, przeważają te medyczne" - mówi Piotr Golian z międzyzdrojskiej bazy WOPR.

- Przede wszystkim są to przegrzania, są to zasłabnięcia. Mamy weekend, także dużo osób wczoraj przyjechało, korzystało tutaj z uroków, czyli siedzieli na pewno do późna, krótka noc, od razu plaża, pełne słońce, także mamy bardzo dużo tutaj przegrzań, złego samopoczucia, bardzo dużo zaginięć teraz mamy dzieci, ze względu na bardzo dużą ilość turystów tutaj teraz, która odwiedziła Międzyzdroje - informuje Golian.

Ratownik apeluje, by nie przesadzać z plażowaniem.

- Pamiętamy o nawadnianiu się, częstym schładzaniu się, wchodzeniu do wody, smarowaniu się kremem z wysokim filtrem. No i przede wszystkim, jeżeli przyjeżdżamy nad morze, jesteśmy pierwszy, drugi dzień, to nie przesadzajmy, nie musimy tego całego dnia spędzić na plaży. Możemy sobie podzielić to na pół, pół dnia na plaży, później możemy zejść w część miasta, gdzie jest tego cienia więcej i robić po prostu wszystko z umiarem - mówi ratownik.

Wysoka temperatura jest szczególnie groźna dla dzieci i osób starszych. Przegrzanie może być też niebezpieczne przy problemach kardiologicznych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
"Ratownicy mają od rana dużo interwencji, przeważają te medyczne" - mówi Piotr Golian z międzyzdrojskiej bazy WOPR.
Ratownik apeluje, by nie przesadzać z plażowaniem.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3441 razy)
  2. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3321 razy)
  3. Wypadki i utrudnienia na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2566 razy)
  4. Torowiska na Bramie Portowej zostaną przebudowane [ZDJĘCIA]
    (od 23 czerwca oglądane 2467 razy)
  5. Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 22 czerwca oglądane 2281 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ma już ponad 700 lat i powstała po to aby... utrzeć nosa Szczecinowi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski

Najnowsze podcasty