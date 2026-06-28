O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują ratownicy WOPR, czuwający na plaży w Międzyzdrojach.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Upalny weekend przyciągnął nad morze tłumy. "Ratownicy mają od rana dużo interwencji, przeważają te medyczne" - mówi Piotr Golian z międzyzdrojskiej bazy WOPR.- Przede wszystkim są to przegrzania, są to zasłabnięcia. Mamy weekend, także dużo osób wczoraj przyjechało, korzystało tutaj z uroków, czyli siedzieli na pewno do późna, krótka noc, od razu plaża, pełne słońce, także mamy bardzo dużo tutaj przegrzań, złego samopoczucia, bardzo dużo zaginięć teraz mamy dzieci, ze względu na bardzo dużą ilość turystów tutaj teraz, która odwiedziła Międzyzdroje - informuje Golian.Ratownik apeluje, by nie przesadzać z plażowaniem.- Pamiętamy o nawadnianiu się, częstym schładzaniu się, wchodzeniu do wody, smarowaniu się kremem z wysokim filtrem. No i przede wszystkim, jeżeli przyjeżdżamy nad morze, jesteśmy pierwszy, drugi dzień, to nie przesadzajmy, nie musimy tego całego dnia spędzić na plaży. Możemy sobie podzielić to na pół, pół dnia na plaży, później możemy zejść w część miasta, gdzie jest tego cienia więcej i robić po prostu wszystko z umiarem - mówi ratownik.Wysoka temperatura jest szczególnie groźna dla dzieci i osób starszych. Przegrzanie może być też niebezpieczne przy problemach kardiologicznych.