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Oblężona plaża nad jeziorem Głębokie [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pierwszy weekend wakacji Szczecinianie spędzają również w swoim mieście. Sporo z nich udało się na miejskie kąpieliska, by nie tylko się opalać, ale przede wszystkim schłodzić się w wodzie.
Od ponad 10 dni nosimy baniaki, a żar leje się z nieba

"Od ponad 10 dni nosimy baniaki, a żar leje się z nieba"

Upały to realne zagrożenie dla zdrowia psów
Przed nami słoneczna i wyjątkowo upalna niedziela
Upały wynikają ze zmian klimatu
Nad jeziorem Głębokie był nasz reporter Antoni Stefański.

- Skąd pomysł, żeby przyjechać na plażę? - postawił pytanie.
- Wczoraj byliśmy na Arkonce, przedwczoraj byliśmy na Arkonce i dzisiaj Głębokie. Dla odmiany.
- Korzystamy z tego, że jest chłodniej niż w domu. Na słońcu niewyróbka.
- Nad wodą właśnie dobrze jest się schłodzić. Zwłaszcza z dzieckiem. Pójdziemy troszkę do wody z synkiem, trochę na kocyku odpoczniemy.
- A jak państwo odpoczywają?
- Znakomicie, wyśmienicie. Z Gdańska przyjechaliśmy specjalnie do Szczecina odpocząć. Morze to nie to samo, co Zalew Szczeciński.
- Z synem właśnie wypoczywamy sobie. Wygrzewamy się na słoneczku.
- Nie za mocne słońce?
- Mamy taką karnację, że akurat lubimy słońce; nam słońce krzywdy nie robi...

To jeden z ostatnich tak gorących dni. Synoptycy prognozują, że od poniedziałku temperatura zacznie spadać, a w środę do Szczecina wróci wyraźnie chłodniejsze powietrze.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Antoniego Stefańskiego [Radio Szczecin]

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