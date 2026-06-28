Oblężona plaża nad jeziorem Głębokie [ZDJĘCIA]

Pierwszy weekend wakacji Szczecinianie spędzają również w swoim mieście. Sporo z nich udało się na miejskie kąpieliska, by nie tylko się opalać, ale przede wszystkim schłodzić się w wodzie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nad jeziorem Głębokie był nasz reporter Antoni Stefański.- Skąd pomysł, żeby przyjechać na plażę? - postawił pytanie.- Wczoraj byliśmy na Arkonce, przedwczoraj byliśmy na Arkonce i dzisiaj Głębokie. Dla odmiany.- Korzystamy z tego, że jest chłodniej niż w domu. Na słońcu niewyróbka.- Nad wodą właśnie dobrze jest się schłodzić. Zwłaszcza z dzieckiem. Pójdziemy troszkę do wody z synkiem, trochę na kocyku odpoczniemy.- A jak państwo odpoczywają?- Znakomicie, wyśmienicie. Z Gdańska przyjechaliśmy specjalnie do Szczecina odpocząć. Morze to nie to samo, co Zalew Szczeciński.- Z synem właśnie wypoczywamy sobie. Wygrzewamy się na słoneczku.- Nie za mocne słońce?- Mamy taką karnację, że akurat lubimy słońce; nam słońce krzywdy nie robi...To jeden z ostatnich tak gorących dni. Synoptycy prognozują, że od poniedziałku temperatura zacznie spadać, a w środę do Szczecina wróci wyraźnie chłodniejsze powietrze.