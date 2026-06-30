Kuba uderzył w Dzwon Zwycięstwa i rusza w dalszą drogą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sporadyczne bóle głowy, poranne wymioty, problemy z równowagą - te objawy niemal trzy lata temu wskazywały na guz wielkości grejpfruta, który pojawił się w głowie Kuby Dudkiewicza z Koszalina.

Dziś 12-letni chłopiec jest w remisji i oficjalnie zakończył leczenie onkologiczne. By to uczynić, w szczecińskim szpitalu przy Unii Lubelskiej uderzył w Dzwon Zwycięstwa.



- To jest dla nas i dla Jakuba najważniejszy dzień po bardzo ciężkim leczeniu. Leczenie było bardzo długie, po trzech latach walki stanęliśmy właśnie tutaj - mówi Elżbieta Suda, mama Jakuba Dudkiewicza.



- Teraz plan jest taki: do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Na jakieś rollercoastery i na jakieś atrakcje - planuje Kuba.



Kuba przyjechał do szpitala limuzyną eskortowaną przez grupę około trzydziestu motocyklistów. Na oddziale czekał na niego czerwony dywan, tort oraz bilet do Disneylandu w Paryżu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski