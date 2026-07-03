Zachodniopomorskie. Urzędnicy oskarżeni m.in. o korupcję i niedopełnienie obowiązków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarżyła 12 osób o korupcję, niedopełnienie obowiązków, płatną protekcję oraz wyrządzenie szkody majątkowej w mieniu Województwa Zachodniopomorskiego. Nieprawidłowości związane były z realizacją dwóch projektów unijnych.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom oskarżonym o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję oraz wyrządzenie w mieniu Województwa Zachodniopomorskiego szkody majątkowej w łącznej kwocie ponad 2,7 mln zł.



Do nieprawidłowości doszło podczas realizacji dwóch projektów dofinasowanych ze środków unijnych. Pierwszy dotyczył wzmocnienia potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu, a drugi Papieskiego Szlaku Kajakowego Drawy i Korytnicy.



Śledztwo w tej sprawie wszczęto we wrześniu 2021 r. w oparciu o wyniki ustaleń funkcjonariuszy CBA. Zarzuty dotyczą lat 2019-2022.



Aktem oskarżenia objęto dyr. Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, urzędników zatrudnionych na stanowiskach specjalistów w różnych wydziałach Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych przedsiębiorców i jednocześnie prezesów lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz regionu, osoby zatrudnione przy realizacji projektów, odpowiedzialne m.in. za sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych prac lub robót oraz byłego burmistrza Drawna.

Pierwszy z nich został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci darmowego pobytu w hotelu oraz zatrudnienia członków rodziny przy realizacji inwestycji.



- Prokurator zarzucił oskarżonemu, że podejmował on m.in. niezgodne z prawem czynności mające na celu przyznanie dofinasowania konkretnemu podmiotowi. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony sprzyjał konkretnemu beneficjentowi oraz wybranemu wykonawcy w realizacji i rozliczeniu inwestycji – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.



Zarzucono mu też przekroczenie uprawnień, zgodnie z którymi był zobowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań, kierując się zasadą rzetelności, bezstronności, bezinteresowności, profesjonalizmu i równego traktowania stron.



- Ustalono, że oskarżony podejmował czynności zmierzające do zawarcia umowy o dofinasowanie projektu na rzecz konkretnego beneficjenta, podpisania korzystnych aneksów do umowy, w tym do pozytywnego zweryfikowania przedkładanych dokumentów, wypłaty zaliczek, rozliczania płatności, wiedząc, że podmiot ubiegający się o dotację nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji – wyjaśniła Wojciechowicz.



Aktem oskarżenia objęto również dwóch innych pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, którym przedstawiono zarzuty przekroczenia obowiązków służbowych oraz powoływania się na wpływy w instytucji samorządowej, a tym samym działała na szkodę interesu publicznego.



- Jeden z urzędników wywołując u ubiegającego się o dofinasowanie przedsiębiorcy przekonanie o istnieniu wpływów w Urzędzie Marszałkowskim, przyjął od niego korzyść majątkową w postaci darmowych pobytów w hotelu w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w postaci otrzymania dofinasowanie w kwocie 30 tys. zł na zorganizowanie konkretnego projektu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej.



- Kolejna osoba, odpowiedzialna za rozliczenie konkretnego projektu usnęła dokumentację fotograficzną, z której wynikało, że zadanie to nie zostało zrealizowane zgodnie z umową – dodała.



Przedsiębiorcom, którzy zawarli z urzędem umowy na dofinasowanie projektów zarzucono m.in. oszustwo oraz wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a tym samym doprowadzenie Województwa Zachodniopomorskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.



Chodzi o kwotę 2 495 234,90 zł - przy realizacji inwestycji w postaci Parku Etnograficznego w Niechorzu, 286 931,09 zł - przy realizacji inwestycji Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy oraz ponad 6 tys. zł w związku z realizacją projektu „Przyroda w regionie, w którym żyjemy jest nam bliska – akcja zbierania odpadów z terenów leśnych w subregionie Drawy”.



Popełnienie przestępstw zarzucono również byłemu burmistrzowi Drawna. Zdaniem prokuratury nie dopełnił on obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia.



- Ustalono, że oskarżony wobec wybranych podatników w sposób dowolny i wbrew obowiązującym przepisom, albo nie wydawał decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości albo wydawał decyzje o jego umorzeniu w łącznej kwocie około 84 tys. zł – przekazała Wojciechowicz.



- Oskarżonemu zarzucono również, że jako osoba zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych w latach 2022-2024 złożył niezgodne z prawdą oświadczenia majątkowe zatajając istotne składniki swojego majątku - dodała.



Za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowej oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, za oszustwo związane z mieniem znacznej wartości od roku do 10 lat; za poświadczenie nieprawdy w dokumentach od 6 miesięcy do 8 lat, a za przestępstwo złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego od 6 miesięcy do 8 lat.



Edycja tekstu: Jacek Rujna