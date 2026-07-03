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Spór o 12 psów odebranych hodowczyni

Region Natalia Chodań

Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Skarga na interwencję szczecińskich policjantów Z mieszkania zabrano 12 psów, które trafiły do szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W mediach informacje o rozwiązaniu "pseudohodowli", a wśród bliskich pani opiekunki psów poczucie niesprawiedliwości.
Maria Jedynasta-Kucio znajoma pani Katarzyny uważa, że interwencja była niezasadna, a pani Katarzyna to hodowczyni zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce.

- Ta interwencja stała się niezbyt przyjemna. Psy zostały odebrane, pani została poturbowana w czasie tej interwencji. Była obdukcja przez lekarza sądowego zrobiona. Stan emocjonalny... w dramatycznym stanie. Są takie momenty, że po prostu nie jest w stanie w ogóle rozmawiać - mówi.

Jedynasta-Kucio dodaje, że psy były w dobrym stanie i pod opieką lekarza weterynarii.

St. sierż. Nikola Podzińska oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformowała, że policjanci dokonali interwencji na podstawie posiadanych informacji służbowych.

- Zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Interwencja została przeprowadzona w trybie interwencyjnym. Tryb ten dopuszcza natychmiastowe odebranie zwierząt w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia, bez konieczności uprzedniego wszczynania postępowania administracyjnego - powiedziała Podzińska.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdza, że wpłynęło zgłoszenie dotyczące sposobu przeprowadzenia interwencji. W związku z jego złożeniem prowadzone jest postępowanie skargowe.

O dalszych losach zwierząt będziemy informować.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Maria Jedynasta-Kucio uważa, że interwencja była niezasadna, a pani Katarzyna to hodowczyni zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce.
St. sierż. Nikola Podzińska oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformowała, że policjanci dokonali interwencji na podstawie posiadanych informacji służbowych.
Relacja Natalia Chodań w audycji Tematy i Muzyka [Radio Szczecin]

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