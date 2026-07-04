Kolizje drogowe przyczyną utrudnień na A6 i S3

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Korek w obu kierunkach A6 między węzłami Dąbie i Rzęśnica. Doszło do kolizji trzech samochodów na drodze w kierunku Szczecina. Utrudnienia również na S3 między węzłami Kliniska i Goleniów Południe.

W stronę Świnoujścia i Gdańska korek ma 6 kilometrów - w drugą stronę - prawie 4.



Utrudnienia również na S3 między węzłami Kliniska i Goleniów Południe. W rejonie miejscowości Rurka zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia.