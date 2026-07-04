Trwa IV Wałecki Zlot Motoryzacji Amerykańskiej

Amerykańska motoryzacja opanowała promenadę nad jeziorem Raduń w Wałczu. Obok kilkudziesięcioletnich klasyków można tam zobaczyć także nowsze auta zza oceanu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jak mówi Dariusz Marcinkiewicz z klubu American Classic Cars, to przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy prawdziwa pasja.- Tu jest wszystko. Jeżeli chcecie firmowe auto, które ma tysiąc koni, czy z lat trzydziestych, wszystko tutaj znajdziecie. Mamy zlot amerykańskiej motoryzacji klasycznej i europejskiej. Ryki naszych silników V8 i uśmiechy kierowców i widzów są na każdym kroku. Wystarczy odpalić silnik V8 i wiadomo, co nas najbardziej kręci. To, co te auta dają, to przede wszystkim jedną wielką wolność, radochę - mówi Marcinkiewicz.Do Wałcza przyjechali miłośnicy amerykańskich aut z całego kraju, ale są też goście z zagranicy.Na czas zlotu przygotowano wiele dodatkowych atrakcji, w tym koncerty. Wieczorem w Wałczu zagrają Chłopcy z Placu Broni i Kombii. Zaplanowano też pokaz laserów z muzyką rockową z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości.Samochody na promenadzie nad jeziorem Raduń będzie można oglądać do jutra.