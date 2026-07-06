Referat Rejestracji Pojazdów będzie czynny dłużej

Mieszkańcy Szczecina będą mogli dłużej załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów.
Od 9 lipca Referat Rejestracji Pojazdów będzie czynny w każdy wakacyjny czwartek do godziny 18.
Wydłużenie godzin pracy tego referatu to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie usługami rejestracji pojazdów w okresie wakacyjnym.
W ubiegłym roku - dzięki podobnej akcji - skorzystało prawie 800 osób.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wydłużenie godzin pracy tego referatu to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie usługami rejestracji pojazdów w okresie wakacyjnym.
W ubiegłym roku - dzięki podobnej akcji - skorzystało prawie 800 osób.
Edycja tekstu: Jacek Rujna