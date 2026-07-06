Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Nieodpowiedzialni turyści potraktowali wysokie fale i prądy wsteczne jak wakacyjną atrakcję

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Bałtyk po raz kolejny pokazał swoją potęgę, a wraz z nią – skrajną nieodpowiedzialność części plażowiczów. Mimo, że na kąpielisku w Świnoujściu powiewała czerwona flaga, oznaczająca bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, turyści zignorowali ostrzeżenia ratowników. Porywisty wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne zostały potraktowane jak wakacyjna atrakcja, a nie śmiertelne zagrożenie.
Czerwone flagi na zachodniopomorskich kąpieliskach

Czerwone flagi na zachodniopomorskich kąpieliskach

To był weekend pod znakiem czerwonej flagi na świnoujskim kąpielisku. Jeszcze poniedziałek rozpoczął się tym samym kolorem. W tej chwili widnieją flagi białe. Czerwona pozostała tylko w jednym obszarze - wyjaśnia Piotr Wiliński, koordynator świnoujskich ratowników.

- Porobiły się doły na kąpielisku, a występowanie prądów wstecznych jeszcze nie ustało. Czerwona flaga przy zejściu Interferie - mówi Wiliński.

Ratownicy w czasie weekendu mieli pełne ręce roboty, bo mimo czerwonej flagi, mimo upomnień wciąż nie brakowało skrajnie nieodpowiedzialnych.

- Zdarzały się jednostki, które tej wody opuścić nie chciały, kierowały w kierunku ratowników słowa niecenzuralne - mówi koordynator świnoujskich ratowników.

Na Świnoujskim Kąpielisku ratownicy od początku wakacji przeprowadzili blisko 50 interwencji.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5388 razy)
  2. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 5356 razy)
  3. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5307 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3324 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od przedwczoraj oglądane 3149 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nieumyte owoce leśne mogą być źródłem zakażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem i drugą osobą" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pole bitwy przed szczecińskim magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty