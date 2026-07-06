Kolejowa koncepcja "Y Północ" przyjęta przez Radę Dialogu

Szybsze pociągi ze Szczecina do centrum kraju i nowe zaplecze dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Taki efekt miałaby przynieść budowa nowej linii kolei dużych prędkości przez Stargard, Piłę, Bydgoszcz i Toruń.

Edycja tekstu: Michał Król

Koncepcję, nazwaną "Y Północ", jednogłośnie poparła Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców "Lewiatan" Roman Rogalski przekonywał, że nowa linia może zdecydować o konkurencyjności portu w Świnoujściu.- Taki przebieg kolei dużych prędkości jest bardzo istotnym rozwiązaniem dla tej części Polski. Budowa tej kolei stwarzałaby wysoką konkurencyjność terminala w Świnoujściu, czyli krótko powiedziawszy, terminal będzie zarabiał - mówił Rogalski.Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek podkreślał, że przyszłość portu zależy nie tylko od nabrzeży, ale również od sprawnego transportu.- Niewątpliwie trzeba włączyć samorządy i dużych przedsiębiorców. Nie będziemy tego wozić tirami, to trzeba wozić koleją. Trzeba to w tej chwili robić mądrze i na pewno wpisać do nowej perspektywy finansowej, jeżeli chodzi o środki z Unii Europejskiej - mówił Wieczorek.Przyjęte przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego stanowisko trafi teraz do rządu i Polskich Linii Kolejowych.