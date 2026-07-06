Chcesz bezproblemowo zarejestrować auto? Urząd Miasta wydłuży czas pracy referatu

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Po dobrze przyjętej ubiegłorocznej akcji Urząd Miasta w Szczecinie ponownie wydłuża wakacyjne godziny pracy Referatu Rejestracji Pojazdów.

Od 9 lipca w każdy czwartek kierowcy będą mogli załatwić swoje sprawy do godziny 18:00. Działanie ma na celu rozładowanie kolejek w newralgicznym okresie oraz umożliwienie mieszkańcom wygodniejszego i bardziej elastycznego załatwiania niezbędnych formalności.



W 2025 roku dodatkowych godzin pracy referatu skorzystało blisko 800 kierowców.



Wydłużony czas pracy będzie obowiązywać od najbliższego czwartku 9 lipca w sali obsługi interesantów Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1. W tym czasie możliwe będzie wyłącznie załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, takich jak:



- rejestracja, przerejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu

- odbiór lub wymiana dowodu rejestracyjnego,

- zamówienie lub obiór tablic rejestracyjnych,

- dokonanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym,

- zgłoszenie zbycia pojazdu.



Za wszystkie czynności można będzie zapłacić gotówką we wpłatomacie znajdującym się przy stanowisku nr 47 lub bezgotówkowo bezpośrednio przy stanowisku obsługi.