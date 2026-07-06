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Chcesz bezproblemowo zarejestrować auto? Urząd Miasta wydłuży czas pracy referatu

Region Tomasz Domański

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Po dobrze przyjętej ubiegłorocznej akcji Urząd Miasta w Szczecinie ponownie wydłuża wakacyjne godziny pracy Referatu Rejestracji Pojazdów.
Od 9 lipca w każdy czwartek kierowcy będą mogli załatwić swoje sprawy do godziny 18:00. Działanie ma na celu rozładowanie kolejek w newralgicznym okresie oraz umożliwienie mieszkańcom wygodniejszego i bardziej elastycznego załatwiania niezbędnych formalności.

W 2025 roku dodatkowych godzin pracy referatu skorzystało blisko 800 kierowców.

Wydłużony czas pracy będzie obowiązywać od najbliższego czwartku 9 lipca w sali obsługi interesantów Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1. W tym czasie możliwe będzie wyłącznie załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, takich jak:

- rejestracja, przerejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu
- odbiór lub wymiana dowodu rejestracyjnego,
- zamówienie lub obiór tablic rejestracyjnych,
- dokonanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym,
- zgłoszenie zbycia pojazdu.

Za wszystkie czynności można będzie zapłacić gotówką we wpłatomacie znajdującym się przy stanowisku nr 47 lub bezgotówkowo bezpośrednio przy stanowisku obsługi.

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