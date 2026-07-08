Pogoda nad morzem nie rozpieszcza turystów [ZDJĘCIA]

Choć nad Bałtykiem przestało w końcu padać, to nadal utrzymuje się silny wiatr. Jak ten czas spędzają przyjezdni, którzy wybrali się do Kołobrzegu?

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W Kołobrzegu wyjrzało słońce, ale szans na plażowanie nie ma. Wszystko z uwagi na porywisty wiatr. Nad morzem nie widać dziś plażowiczów. Są za to czerwone flagi.Skoro warunki uniemożliwiają komfortowe i bezpieczne spędzanie czasu na plaży, to jakich alternatyw szukają turyści?- Koniecznie hotel z atrakcjami dla dzieci. - Przyjechałyśmy nawdychać się troszeczkę jodu, coś dobrego zjeść. - Bardzo dużo spacerujemy, bo jesteśmy razem z dziećmi - mówią turyści.Bezpieczny spacer nie jest możliwy po kołobrzeskim molo. Ta atrakcja również została zamknięta z uwagi na porywy wiatru i fale, które rozbijają się o betonową konstrukcję.Według prognoz silny wiatr nad morzem ma utrzymać się do wieczora.