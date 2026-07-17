Zakładki. Wyjątkowa kolekcja świnoujskich bibliotekarzy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czas urlopów sprzyja czytaniu książek, co potwierdzają pracownicy świnoujskiej Biblioteki Miejskiej. A wraz z oddawanymi książkami, w bibliotecznej szufladzie rośnie kolekcja niekonwencjonalnych zakładek.

Nie wszyscy stosują zwykłych sposobów na zaznaczanie ostatnio przeczytanej strony - przyznaje Bartek Wutke ze świnoujskiej biblioteki.



- A to pocztówka, a to kartka z notatkami, chusteczki, papier toaletowy (na szczęście nieużywany), kupon lotto, recepta... Znaleźliśmy też umowę o pracę. Znaleźliśmy kiedyś w książce kilka tysięcy złotych. Udało nam się namierzyć właścicielkę - wylicza.



Często między kartkami znajdują się zdjęcia. Kilka dni temu trafiło bardzo wyjątkowe.



- Tym razem trafiło się zdjęcie z autografem Artura Rojka - powiedział.



Bywa, że fotografie są również "pikantne", ale o takich zakładkach opowiadać możemy dopiero po godzinie 23.



Edycja tekstu: Jacek Rujna