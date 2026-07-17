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Szczecin szykuje się na nocne bieganie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / cocoparisienne (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / cocoparisienne (CC0 domena publiczna)
W sobotę wieczorem odbędzie się 12. Nocny Portowy Maraton Szczeciński.
Na starcie maratonu i półmaratonu stanie ok. 2 tysięcy biegaczy z Polski i z zagranicy.

- Nocne bieganie jest dosyć specyficzne i ludzie, z tego co wiem, a jeżdżę po wszystkich największych imprezach biegowych w Polsce, coraz bardziej szukają czegoś, czego jeszcze nie było. A nocne bieganie daje inne doświadczenia, ponieważ w nocy każde miasto wygląda zupełnie inaczej niż w dzień - argumentował Michał Piersiński, dyrektor 12. Nocnego Portowego Maratonu Szczecińskiego.

Przed nocnym bieganiem warto zadbać o drzemkę w ciągu dnia.

- Trzeba ją tak zaplanować, żeby maksymalnie dwie godziny przed biegiem już się obudzić, wybudzić, pobudzić i żeby dwie godziny po drzemce można było przystąpić do rywalizacji, żeby już ciało nie spało - poinstruował Piersiński.

Trasa rozpocznie się na stadionie miejskim Pogoni Szczecin o godzinie 23 i poprowadzi między innymi przez Bramę Portową, Wały Chrobrego, teren Stoczni Szczecińskiej i Niebuszewo.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nocne bieganie jest dosyć specyficzne i ludzie, z tego co wiem, a jeżdżę po wszystkich największych imprezach biegowych w Polsce, coraz bardziej szukają czegoś, czego jeszcze nie było. A nocne bieganie daje inne doświadczenia, ponieważ w nocy każde miasto wygląda zupełnie inaczej niż w dzień - argumentował Michał Piersiński, dyrektor 12. Nocnego Portowego Maratonu Szczecińskiego.
Przed nocnym bieganiem warto zadbać o drzemkę w ciągu dnia.

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