Komplet pozwoleń na 100 km drogi S10 między Szczecinem a Wałłczem

O wydaniu decyzji ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki – Piecnik, czyli siódmej inwestycji realizowanej przy ekspresowej "dziesiątce" w woj. zachodniopomorskim poinformował w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

🛣️ Komplet pozwoleń na 100 km S10 między Szczecinem a Wałczem!



Wydana została ostatnia, siódma decyzja ZRID — dla odcinka Łowicz Wałecki–Piecnik. To oznacza, że wszystkie odcinki trasy S10 ze Szczecina do Wałcza mają już pozwolenia na budowę. ✅



Nowy odcinek będzie miał 14,8 km… pic.twitter.com/O2ptGHSVWh — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) July 17, 2026

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Podkreślił, że 100 km trasy S10 ma być gotowe do 2028 r.„Wydana została ostatnia, siódma decyzja ZRID dla odcinka Łowicz Wałecki–Piecnik. To oznacza, że wszystkie odcinki trasy S10 ze Szczecina do Wałcza mają już pozwolenia na budowę” – napisał minister Klimczak w serwisie X.Szef resortu infrastruktury wyjaśnił, że wspomniany odcinek ma 14,8 km i stanowił będzie obwodnicę Mirosławca, miasta położonego na zachód od Wałcza. Klimczak zapowiedział, że w ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe, osiem wiaduktów, estakada oraz przejścia dla zwierząt. Koszty budowy to 538 mln zł. Wykonawcą jest Budimex.W woj. zachodniopomorskim realizowanych jest siedem odcinków (100 km) nowej, dwujezdniowej drogi S10, która ze Szczecina prowadzi, przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, w kierunku Warszawy. Na początku 2026 r. wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla sąsiedniego, 16-kilometrowego odcinka S10 Piecnik – Wałcz.Prace przy budowie S10 trwają m.in. w okolicach Suchania, Recza i Kalisza Pomorskiego.- Wartość umów na budowę siedmiu odcinków drogi S10 wynosi ok. 3,6 mld zł. Z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów łączne koszty inwestycji sięgają 4,5 mld zł – przekazał rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.Jak wyjaśnił, uzyskanie ZRID, czyli zakończenie procedur administracyjnych, umożliwia m.in. wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę. Trasa S10 biegnie w pobliżu obecnej DK10, ale nowym śladem. Konieczne było wykupienie terenów m.in. na poprowadzenie obwodnic miejscowości.„Zakończenie budowy całych 100 km S10 planowane jest do końca 2028 roku” – przypomniał Klimczak w serwisie X.Droga S10 połączy Szczecin z zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. W czterech województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim S10 ma łącznie 410 km.GDDKiA w latach 2018-2019 przygotowała dokumentację środowiskową dla S10 Stargard – Piła. Przeprowadzono wtedy inwentaryzacje przyrodnicze i wybrano optymalny przebieg trasy. W 2022 r. zlecono opracowanie koncepcji programowych i wykonanie badań geologicznych. W 2024 r. i na początku 2025 r. podpisano umowy, w formule „Projektuj i buduj”, z wykonawcami siedmiu odcinków S10 między Szczecinem a Wałczem.