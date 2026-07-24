Powstaje zielony plac dla mieszkańców Śródmieścia

To kolejny z projektów ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. We wnętrzu kwartału między ulicami Władysława Łokietka, Bogusława X i Bolesława Krzywoustego powstanie strefa rekreacji dla mieszkańców.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wytyczone zostaną nowe ścieżki, a przy nich oświetlenie i ławki. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z placu zabaw, leżaków, huśtawek i stołu do ping-ponga. Między budynkami pojawi się też nowa zieleń - między innymi grusze, wiśnie i świerki.Prace potrwają do początku września. Koszt całości to ponad 570 tysięcy złotych.