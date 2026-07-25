Utrudnienia na drogach regionu [NEWS AKTUALIZOWANY]

Duże utrudnienia dla kierowców na trasach nadmorskich w Zachodniopomorskiem. Wielokilometrowe zatory są na A6, S3 i S6. Informacja jest aktualizowana.

Aktualizacja z godz. 12:25

Aktualizacja z godz. 11:25

Aktualizacja z godz. 11:05





Aktualizacja z godz. 10:55

Aktualizacja z godz. 10:35

Aktualizacja z godz. 10:05

Godz. 9:40

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Pożar samochodu na S6 został ugaszony - poinformowała GDDKiA. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu. Służby apelują o zwracanie uwagi na komunikaty wyświetlane na tablicach.Uprzątnięto także samochody po kolizji na S3 na wysokości Klinisk Wielkich. Nadal są tam jednak utrudnienia. Zator ma około 11 km - zaczyna się na wysokości Szczecińskich Podjuch i kończy przez Załomiem. Na wysokości Załomia zepsuło się auto ciężarowe - zajęta jest część prawego pasa.Utrudnienia są także w drugim kierunku na trasie nadmorskiej - kierowcy jadą wolniej od Klinisk po węzeł Dąbie.Czterokilometrowy zator jest także na S3 przed węzłem Klucz w stronę zjazdu w A6.Trwa gaszenie pożaru samochodu osobowego na wysokości Siemyśla. Jezdnia jest zablokowana - służby wyznaczyły objazd od węzła Kołobrzeg Zachód drogami wojewódzkimi 162 i 112 do węzła Wicimice.Zator na S3 przed węzłem Klucz sięga ok. 6 km, na A6 i S3 od wysokości szczecińskiego os. Bukowe do Pucka ma długość ok. 13 km, a w drugą stronę zaczyna się na wysokości Łozienicy i kończy za Kliniskami (ok. 11 km).W wypadku na S3 na wysokości Radziszewka ranne zostały dwie osoby - przekazał szczeciński oddział GDDKiA. Ruch między węzłami Gryfino i Klucz odbywa się pasem awaryjnym.Na trasie nadmorskiej, na drogach A6 i S3 stworzyły się zatory - w stronę morza korek zaczyna się przed węzłem Kijewo i kończy na wysokości Pucka. W stronę Szczecina ciągnie się od Łozienicy i kończy również w okolicy Pucka.Z kolei na S6 płonie auto - to między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Samochód zajął się ogniem w rejonie miejscowości Siemyśl. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Na miejscu są służby. Zator sięga ok. 7 km.Zator na S3 między węzłami Goleniów Południe i Rzęśnica ma ok. 7 km długości i rośnie - informuje szczeciński oddział GDDKiA.Z kolei zator przed węzłem Klucz ma ok. 4 km długości.Trzy samochody osobowe zderzyły się na drodze S3 na wysokości Klinisk Wielkich w kierunku Szczecina - informuje szczeciński oddział GDDKiA. Zajęty jest lewy pas ruchu. Na miejsce udają się służby.Z kolei na odcinku S3 przed węzłem klucz ruch odbywa się pasem awaryjnym.Jedna osoba została ranna w wypadku - przekazał szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jezdnia jest zablokowana, służby wyznaczyły objazd od węzła Gryfino przez Gardno i Chlebowo do węzła Radziszewo.Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Radziszewko. Nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych, ale zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.Przed węzłem Klucz utworzył się około trzykilometrowy korek.