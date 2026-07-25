Park w Międzywodziu przejdzie przemianę

Będzie metamorfoza parku przy ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu.

Gmina Dziwnów otrzymała na ten cel 300 tys. złotych dofinansowania.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Teraz czas na wyłonienie wykonawcy. Jak informuje burmistrz Dziwnowa, powstanie tam fontanna z nowym zieleńcem.Zakres robót obejmuje nie tylko samą fontannę, ale też przygotowanie terenu. Pojawią się tam nowe, utwardzone alejki, ławki i kosze na śmieci.