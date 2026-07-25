Park w Międzywodziu przejdzie przemianę

Będzie metamorfoza parku przy ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu.
Gmina Dziwnów otrzymała na ten cel 300 tys. złotych dofinansowania.
Gmina Dziwnów otrzymała na ten cel 300 tys. złotych dofinansowania.
Teraz czas na wyłonienie wykonawcy. Jak informuje burmistrz Dziwnowa, powstanie tam fontanna z nowym zieleńcem.
Zakres robót obejmuje nie tylko samą fontannę, ale też przygotowanie terenu. Pojawią się tam nowe, utwardzone alejki, ławki i kosze na śmieci.
Zakres robót obejmuje nie tylko samą fontannę, ale też przygotowanie terenu. Pojawią się tam nowe, utwardzone alejki, ławki i kosze na śmieci.
Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka