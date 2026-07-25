Szczecińska Piesza Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

Z nadmorskiego Pustkowa wyruszyła w sobotę rano Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 29 lipca największa, już połączona grupa, wyruszy ze Szczecina.
Ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wyrusza na trasę 19. raz.
- Części z tych osób pobłogosławiłem już związki małżeńskie, ochrzciłem dzieci. Ale też byliśmy w tych bardziej smutnych sytuacjach, gdzie też spotykaliśmy się w momencie, kiedy żegnaliśmy kogoś wśród tych pielgrzymów, którzy z nami pielgrzymowali, czy z naszych gospodarzy - podkreśla ks. Łabenda.
Łukasz Kowalski oprócz tego, że jest pielgrzymem, będzie pilnował bezpieczeństwa na trasie.
- Myślę, że wartością pielgrzymki jest przede wszystkim to, że jest to czas, który zmienia człowieka. Na co dzień żyjemy bardzo szybko, za czymś gonimy, a na pielgrzymce możemy się zatrzymać, zwolnić, uporządkować myśli, porozmawiać z Panem Bogiem i spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy - mówi.
Na pielgrzymkę można zapisywać się cały czas, także na trasie. Więcej szczegółów na stronie i na profilu facebookowym pielgrzymki.
- Części z tych osób pobłogosławiłem już związki małżeńskie, ochrzciłem dzieci. Ale też byliśmy w tych bardziej smutnych sytuacjach, gdzie też spotykaliśmy się w momencie, kiedy żegnaliśmy kogoś wśród tych pielgrzymów, którzy z nami pielgrzymowali, czy z naszych gospodarzy - podkreśla ks. Łabenda.
Łukasz Kowalski oprócz tego, że jest pielgrzymem, będzie pilnował bezpieczeństwa na trasie.
- Myślę, że wartością pielgrzymki jest przede wszystkim to, że jest to czas, który zmienia człowieka. Na co dzień żyjemy bardzo szybko, za czymś gonimy, a na pielgrzymce możemy się zatrzymać, zwolnić, uporządkować myśli, porozmawiać z Panem Bogiem i spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy - mówi.
Na pielgrzymkę można zapisywać się cały czas, także na trasie. Więcej szczegółów na stronie i na profilu facebookowym pielgrzymki.
Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka
Ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wyrusza na trasę 19. raz